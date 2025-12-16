முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு வைபவம் எப்போது?

Advertiesment
பார்த்தசாரதி கோயில்

Mahendran

, செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (18:30 IST)
சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி சுவாமி கோயிலில், வைகுண்ட ஏகாதசி பெருவிழாவை முன்னிட்டு, டிசம்பர் 30-ஆம் தேதி அதிகாலை 5 மணிக்குச் சொர்க்க வாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளது.
 
108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான இக்கோயிலில், ஸ்ரீரங்கம், திருப்பதி உட்பட ஐந்து திவ்ய தேசத்து பெருமாள்கள் தனித்தனி சந்நிதிகளில் அருள்பாலிக்கின்றனர். பெருமாள் இங்கு மீசையுடன் வேங்கடகிருஷ்ணனாகவும், யோக நரசிம்மராகவும் காட்சியளிப்பது தனிச் சிறப்பாகும்.
 
சொர்க்க வாசல் திறப்பையொட்டி, டிசம்பர் 19 முதல் 29 வரை பகல்பத்து உற்சவமும், அதனை தொடர்ந்து ஜனவரி 10 வரை இராப்பத்து உற்சவமும் நடைபெற உள்ளது. 
சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள புரசைவாக்கம் சீனிவாசப் பெருமாள் கோயில், கொளத்தூர் லட்சுமி நாராயணப் பெருமாள் கோயில் உள்ளிட்டப் பல பெருமாள் ஆலயங்களிலும் வைகுண்ட ஏகாதசிச் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறவுள்ளன. 
 
திரளான பக்தர்கள் இந்த வைபவத்தில் கலந்துகொண்டு பெருமாளின் அருளைப் பெறுவார்கள்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சகல பாவங்களையும் போக்கும் திருவாய்மூர் வாய்மூர்நாதர் திருக்கோவில்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos