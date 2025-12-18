மார்கழி மாதத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்ய கூடாது?

"மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன்" என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா போற்றிய மார்கழி மாதம், வழிபாட்டிற்கு மிகவும் உகந்தது. இம்மாதத்தில் அதிகாலை 4:30 மணிக்கு நீராடுவது உடல் நலத்திற்கு தேவையான அதீத பிராண சக்தியை வழங்குகிறது. எனவே, சூரிய உதயத்திற்கு பின் உறங்குவதை தவிர்த்து, அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி இறைவனை துதிப்பது சிறப்பு.
பக்திக்குரிய இம்மாதத்தில் திருப்பாவை, திருவெம்பாவை மற்றும் திருப்பள்ளி எழுச்சி போன்ற பாசுரங்களைப் பாராயணம் செய்வது மிகுந்த புண்ணியத்தை தரும்.
மார்கழி என்பது பயிர்கள் வளர்வதற்கான காலம் அல்ல என்பதால், இம்மாதத்தில் விதை விதைப்பதையும், அதன் குறியீடாக திருமணங்கள் போன்ற சுப காரியங்களையும் தவிர்ப்பது மரபாக உள்ளது.
மேலும், பெண்கள் இரவிலேயே கோலமிடுவதை தவிர்த்து, அதிகாலையில் எழுந்து பசுஞ்சாணம் தெளித்து கோலமிடுவது தர்மமாக கருதப்படுகிறது.
வைகுண்ட ஏகாதசி மற்றும் ஆருத்ரா தரிசனம் போன்ற புனித நாட்கள் வரும் இம்மாதத்தில், உலகியல் இன்பங்களை விடுத்து இறைச்சிந்தனையில் மூழ்கி கிருஷ்ணரின் அருட்கடாட்சத்தை பெறுவோம்.