முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

மார்கழி மாதத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்ய கூடாது?

Margazhi

Mahendran

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (18:30 IST)
"மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன்" என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா போற்றிய மார்கழி மாதம், வழிபாட்டிற்கு மிகவும் உகந்தது. இம்மாதத்தில் அதிகாலை 4:30 மணிக்கு நீராடுவது உடல் நலத்திற்கு தேவையான அதீத பிராண சக்தியை வழங்குகிறது. எனவே, சூரிய உதயத்திற்கு பின் உறங்குவதை தவிர்த்து, அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி இறைவனை துதிப்பது சிறப்பு.
 
பக்திக்குரிய இம்மாதத்தில் திருப்பாவை, திருவெம்பாவை மற்றும் திருப்பள்ளி எழுச்சி போன்ற பாசுரங்களைப் பாராயணம் செய்வது மிகுந்த புண்ணியத்தை தரும். 
 
மார்கழி என்பது பயிர்கள் வளர்வதற்கான காலம் அல்ல என்பதால், இம்மாதத்தில் விதை விதைப்பதையும், அதன் குறியீடாக திருமணங்கள் போன்ற சுப காரியங்களையும் தவிர்ப்பது மரபாக உள்ளது.
 
மேலும், பெண்கள் இரவிலேயே கோலமிடுவதை தவிர்த்து, அதிகாலையில் எழுந்து பசுஞ்சாணம் தெளித்து கோலமிடுவது தர்மமாக கருதப்படுகிறது.
 
வைகுண்ட ஏகாதசி மற்றும் ஆருத்ரா தரிசனம் போன்ற புனித நாட்கள் வரும் இம்மாதத்தில், உலகியல் இன்பங்களை விடுத்து இறைச்சிந்தனையில் மூழ்கி கிருஷ்ணரின் அருட்கடாட்சத்தை பெறுவோம்.
 
