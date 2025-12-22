முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஐந்து நடராஜர்கள் தரிசனம்: மார்கழி ஆருத்ரா தரிசன சிறப்பு!

Lord Natarajar

Mahendran

, திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (17:59 IST)
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் மார்கழி மாதத்தின் மிக முக்கிய நிகழ்வான ஆருத்ரா தரிசனத்தை முன்னிட்டு, ஐந்து நடராஜ மூர்த்திகள் ஒரே நேரத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்க உள்ளனர். சிவபெருமானுக்கு மிகவும் உகந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் நடைபெறும் இந்த வழிபாடு, பக்தர்களுக்கு ஒரு அரிய ஆன்மீக வாய்ப்பாகும்.
 
சிவன் நடனம் புரிந்த பஞ்ச சபைகளான பொற்சபை, வெள்ளி சபை ரத்தின சபை , தாமிர சபை ,மற்றும் சித்திர சபை ,ஆகியவற்றை நினைவுகூரும் வகையில், இந்த ஐந்து நடராஜர் சிலைகளும் கோவிலை வலம் வந்து காட்சியளிப்பார்கள். திருவாதிரை நன்னாளில் இந்த ஐந்து கோலங்களையும் ஒரே இடத்தில் தரிசிப்பது பெரும் புண்ணியம் என்று நம்பப்படுகிறது.
 
மார்கழி மாதத்தின் ஆன்மீக சிறப்புகளை விளக்கும் விதமாகவும், ஆடல்வல்லானின் அருளை பெறவும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் மதுரையில் திரள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அரிய தரிசன நிகழ்வு மதுரையின் பாரம்பரிய வழிபாட்டு முறையில் ஒரு முக்கிய அங்கமாக திகழ்கிறது.
 
Edited by Mahendran

