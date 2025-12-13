பாளையங்கோட்டை திரிபுராந்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் மஹாதேவ அஷ்டமி வழிபாடு: பக்தர்கள் தரிசனம்!

திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டையில் உள்ள புகழ்பெற்ற அருள்மிகு திரிபுராந்தீஸ்வரர்- கோமதி அம்பாள் திருக்கோயிலில் இன்று மஹாதேவ அஷ்டமி விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.
கார்த்திகை மாத தேய்பிறை அஷ்டமி ஸ்ரீமஹாதேவருக்கு உகந்த நாளாக கருதப்படுகிறது. கடன் நிவர்த்தி ஸ்தலமான இக்கோயிலில், மஹாதேவ அஷ்டமியை முன்னிட்டு அதிகாலையில் நடை திறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. கணபதி ஹோமம் நடத்தப்பட்டு பூர்ணாகுதி அளிக்கப்பட்டது.
ஆறுமுகநயினார் சன்னதிக்கு பின்புறம் அருள்பாலிக்கும் ஸ்ரீமஹாதேவருக்கு பால், தயிர், பஞ்சாமிர்தம், தேன், சந்தனம், விபூதி உள்ளிட்ட பலவிதமான சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடத்தப்பட்டன. அதை தொடர்ந்து, மஹாதேவருக்கு சிறப்பு அன்னாபிஷேகம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஸ்ரீமஹாதேவர் காட்சியளித்த பின்னர், பஞ்சபுராணம் பாடப்பட்டு மகா கற்பூர ஆரத்தி நடைபெற்றது. நிறைவாக, திரளாக கலந்துகொண்ட பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இந்த சிறப்பு வழிபாட்டில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.