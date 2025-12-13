முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாளையங்கோட்டை திரிபுராந்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் மஹாதேவ அஷ்டமி வழிபாடு: பக்தர்கள் தரிசனம்!

Advertiesment
பாளையங்கோட்டை

Mahendran

, சனி, 13 டிசம்பர் 2025 (16:59 IST)
திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டையில் உள்ள புகழ்பெற்ற அருள்மிகு திரிபுராந்தீஸ்வரர்- கோமதி அம்பாள் திருக்கோயிலில் இன்று மஹாதேவ அஷ்டமி விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. 
 
கார்த்திகை மாத தேய்பிறை அஷ்டமி ஸ்ரீமஹாதேவருக்கு உகந்த நாளாக கருதப்படுகிறது. கடன் நிவர்த்தி ஸ்தலமான இக்கோயிலில், மஹாதேவ அஷ்டமியை முன்னிட்டு அதிகாலையில் நடை திறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. கணபதி ஹோமம் நடத்தப்பட்டு பூர்ணாகுதி அளிக்கப்பட்டது.
 
ஆறுமுகநயினார் சன்னதிக்கு பின்புறம் அருள்பாலிக்கும் ஸ்ரீமஹாதேவருக்கு பால், தயிர், பஞ்சாமிர்தம், தேன், சந்தனம், விபூதி உள்ளிட்ட பலவிதமான சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடத்தப்பட்டன. அதை தொடர்ந்து, மஹாதேவருக்கு சிறப்பு அன்னாபிஷேகம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
 
சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஸ்ரீமஹாதேவர் காட்சியளித்த பின்னர், பஞ்சபுராணம் பாடப்பட்டு மகா கற்பூர ஆரத்தி நடைபெற்றது. நிறைவாக, திரளாக கலந்துகொண்ட பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இந்த சிறப்பு வழிபாட்டில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சென்னையின் அயனாவரம்: பரசுராமலிங்கேசுவரர் கோயில் - தீண்டாத் திருமேனியின் சிறப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos