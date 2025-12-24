முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மாதவரம் கரிவரதராஜ பெருமாள்: பாவங்களை போக்கி வரம் அருளும் தேன் உண்ட பெருமாள்!

மாதவரம் கோவில்

Mahendran

, புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (18:59 IST)
மூர்த்தி, தலம் மற்றும் தீர்த்தம் ஆகிய முப்பெரும் சிறப்புகளை கொண்டது சென்னைக்கு அருகிலுள்ள மாதவரம் கரிவரதராஜப் பெருமாள் ஆலயம். மாதவன் என்ற திருநாமத்தை எந்நேரமும் உச்சரிக்கலாம் என்பது ஆன்மீக விதி. அத்தகைய புனிதப் பெயரைக் கொண்ட இவ்வூர், முனிவர்கள் தவம் செய்த இடமானதால் ‘மகாதவபுரம்’ என அழைக்கப்பட்டு, பின்னர் ‘மாதவரம்’ என மருவியது.
 
மூன்று நிலை ராஜகோபுரத்துடன் விளங்கும் இக்கோவிலில், மூலவர் வேங்கட வரதராஜன் ஸ்ரீதேவி மற்றும் பூதேவியுடன் திருக்காட்சி தருகிறார். திருப்பதி வேங்கடாஜலபதியை போன்றே இடது கரத்தில் ‘கடிக ஹஸ்தம்’ கொண்டுள்ளதால் இவருக்கு வேங்கடவரதன் என்ற பெயரும் உண்டு. 
 
ஒருமுறை அர்ச்சகர் வழங்கிய தேனை பெருமாள் நேரடியாக அருந்தியதால், இவருக்கு ‘தேன் உண்ட பெருமாள்’ என்ற சிறப்பும் உண்டு. தாயார் கனகவல்லி தனிச்சந்நிதியில் அருள்பாலிக்கிறார். 
 
நம் வினைகளைத் தீர்க்கும் இந்த அற்புத ஆலயம், சென்னை பாரிமுனையிலிருந்து 15 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

