முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தைப்பொங்கல் தினத்தில் களை கட்டும் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில்... குவிந்த பக்தர்கள்..!

Advertiesment
Tiruchendur temple

Siva

, வியாழன், 15 ஜனவரி 2026 (15:59 IST)
முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில், தைப்பொங்கல் திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்களின் வருகை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. தூத்துக்குடி, நெல்லை, தென்காசி, விருதுநகர் உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான முருக பக்தர்கள் மாலை அணிந்து, முருகனின் திருவுருவ படம் தாங்கிய வாகனங்களுடன் பாதயாத்திரையாக திருச்செந்தூரை வந்தடைந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
 
பக்தர்கள் இன்று அதிகாலை முதலே கடலிலும், புனித நாழிக்கிணறு தீர்த்தத்திலும் நீராடி, பல மணி நேரம் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து முருக பெருமானை தரிசித்து வருகின்றனர். தைப்பொங்கல் தினத்தில் பக்தர்களின் கூட்டத்தை நெறிப்படுத்தவும், சீக்கிரமே தரிசனம் வழங்கவும் கோயில் நிர்வாகம் சிறப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.
 
இன்று அதிகாலை 1 மணிக்கே கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு, 1:30 மணிக்கு விஸ்வரூப தரிசனமும், 2 மணிக்கு உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகமும் நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து மற்ற காலப் பூஜைகள் மற்றும் பொங்கல் சிறப்பு வழிபாடுகள் சிறப்பாக நடைபெற உள்ளன. பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காகக் கூடுதல் காவலர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டு, குடிநீர் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திருச்செந்தூரில் அலைமோதும் கூட்டம்!.. நீண்ட நேரம் காத்திருந்த சாமி தரிசனம்...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos