கோபம் குறைய வேண்டுமா? இந்த கோவிலுக்கு செல்லுங்கள்.. மன அமைதி கிடைக்கும்..!

சிவஸ்தலம்

Mahendran

, வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (18:30 IST)

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பெருந்தோட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஐராவதேஸ்வரர் திருக்கோவில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான சோழர் கால பொக்கிஷமாகும். துர்வாச முனிவரின் சாபத்தால் பூலோகம் வந்த இந்திரனின் ஐராவத யானை, இத்தல இறைவனை வணங்கி சாப விமோசனம் பெற்றதால், சுவாமிக்கு ஐராவதேஸ்வரர் என்று பெயர் வந்தது. இங்கு இறைவி அதிதுல்ய குஜாம்பிகை தெற்கு நோக்கி நின்ற கோலத்தில் அருள்பாலிக்கிறார்.

இக்கோவிலில் உள்ள 'வாதாடும் கணபதி' மிகவும் விசேஷமானவர். ஐராவத யானை இறைவனை வழிபட முற்பட்டபோது தடுத்ததால் இவருக்கு இப்பெயர் வந்தது. இந்த ஆலயத்தின் துர்க்கை அம்மனுக்குச் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் ராகு காலத்தில் நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டால், பெண்களுக்கு திருமண தடைகள் நீங்கும் என்பது ஐதீகம்.

மேலும், இத்தல இறைவனை வழிபடுவதால் மன அமைதி கிடைப்பதோடு, கோப குணமும் குறையும் என நம்பப்படுகிறது. திருவெண்காடு புதன் தலத்திலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் இக்கோவில் அமைந்துள்ளது.

Edited by Mahendran


