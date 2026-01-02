முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மண்ணச்சநல்லூர் ஸ்ரீ பகவதி அம்மனுக்கு ரூபாய் நோட்டுகளில் தனலட்சுமி அலங்காரம்

Advertiesment
மண்ணச்சநல்லூர் பகவதி அம்மன்

Mahendran

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (18:00 IST)
திருச்சி மாவட்டம் மண்ணச்சநல்லூரில் அமைந்துள்ள மிகவும் புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ பகவதி அம்மன் திருக்கோயிலில், 125-வது ஆண்டு திருவிழா தற்போது கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 
 
மண்ணச்சநல்லூர் வணிக வைசியர் சங்கம் சார்பில் நடத்தப்படும் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க விழாவின் எட்டாம் நாள் நிகழ்வு, பக்தர்களை பெரும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது. விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியாக, அம்மனுக்கு ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களால் பிரத்யேகமாக செய்யப்பட்ட "தனலட்சுமி அலங்காரம்" நடைபெற்றது.
 
இந்த தனித்துவமான அலங்காரத்திற்காக 1 ரூபாய் முதல் 500 ரூபாய் வரையிலான புதிய நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. அதனை தொடர்ந்து, சிறப்பு பொங்கல் படையலிடப்பட்டு, மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. 
 
வரும் நாட்களில் அம்மனின் பல்வேறு வீதி உலாக்களும், கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறவுள்ளன.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கடகம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: குழப்பங்கள் நீங்கி குபேர யோகம் தரும் ஆண்டு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos