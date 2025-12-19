முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தக்காளி காய்ச்சல் என்றால் என்ன? எந்தவிதமான சிகிச்சை எடுக்க வேண்டும்?

Advertiesment
தக்காளி காய்ச்சல்

Mahendran

, வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (19:00 IST)
இந்தியாவில் கரோனா மற்றும் குரங்கு அம்மைக்கு பிறகு, தக்காளி காய்ச்சல் குறித்த அச்சம் மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. இது தக்காளியால் பரவும் காய்ச்சல் அல்ல. பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடலில் தோன்றும் சிறிய சிவப்பு நிற கொப்புளங்கள் நாளடைவில் பெரிதாகி தக்காளி போன்ற வடிவத்தை பெறுவதால் இப்பெயர் வந்தது. இது காக்சாக்கி A16 என்ற வைரஸால் ஏற்படுகிறது.
 
தோல் எரிச்சல், சிவப்பு நிற கொப்புளங்கள், கடுமையான காய்ச்சல், மூட்டு வலி மற்றும் உடல் சோர்வு ஆகியவை இதன் முக்கிய அறிகுறிகளாகும். இது ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு நெருங்கிய தொடர்பு மூலம், குறிப்பாக குழந்தைகள் மத்தியில் எளிதில் பரவுகிறது. 
 
எனவே, பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளை 5 முதல் 7 நாட்கள் தனிமைப்படுத்துவது அவசியம். காய்ச்சிய குடிநீரை பருகுவது, அதிக நீர்ச்சத்து உள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் சுகாதாரத்தை பேணுவது இந்நோய் பரவலை தடுக்கும். 
தற்போது இதற்கு பிரத்யேக மருந்துகள் இல்லை என்றாலும், டெங்கு மற்றும் சிக்குன்குன்யாவிற்கு அளிக்கப்படும் பாரசிட்டமால் போன்ற சிகிச்சைகளே இதற்கும் பின்பற்றப்படுகின்றன. .
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

10ல் 1 குழந்தைக்கு உடல் பருமன் பிரச்சனை ஏற்படுகிறதா? தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos