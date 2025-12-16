முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






உடலில் உள்ள தேவையற்ற முடியை நீக்க எளிய இயற்கை வழி!

Advertiesment
சருமப் பராமரிப்பு

Mahendran

, செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (18:59 IST)
சருமத்தில் உள்ள தேவையற்ற முடிகள் பலருக்கு அழகு குறைபாடாக உள்ளது. இது ஹார்மோன் மாற்றங்களால் ஏற்படலாம்; அதிக வளர்ச்சி இருந்தால் மருத்துவ ஆலோசனை அவசியம். எனினும், லேசான முடி வளர்ச்சிக்கு இரசாயன க்ரீம்களுக்கு பதிலாக இயற்கையான தீர்வுகளை பயன்படுத்தலாம்.
 
வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய எளிய ஹேர் ரிமூவல் பேக்:
 
தேவையானவை: தலா 1 தேக்கரண்டி கடலை மாவு, கஸ்தூரி மஞ்சள், அரிசி மாவு மற்றும் தேவையான அளவு பால் அல்லது தயிர்.
 
அனைத்துப் பொருட்களையும் சேர்த்து பசை போல கலந்து, முடிகள் உள்ள இடத்தில் பூசவும். 15 நிமிடங்கள் கழித்து வெதுவெதுப்பான நீரில் கழுவவும்.
 
இந்த இயற்கை பேக்கை தொடர்ந்து வாரத்தில் குறைந்தது 3 நாட்கள் செய்து வர, தேவையற்ற முடிகள் படிப்படியாக உதிரும். சிறந்த பலன் பெற, இதை உபயோகிக்கும் முன் தோல் மருத்துவரின் ஆலோசனையை பெறுவது நல்லது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு அருமருந்தாகும் நாவல் பழங்கள்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos