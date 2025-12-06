முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






செரிமான மண்டலத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் மனநலமும் பாதிக்குமா?

Advertiesment
குடல்

Mahendran

, சனி, 6 டிசம்பர் 2025 (19:00 IST)
செரிமான மண்டலத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மன நலனையும் பாதிக்கும் என்று மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
 
வாழ்க்கை முறை மற்றும் தவறான உணவு பழக்கங்களால் குடலில் பாதிப்பு ஏற்படுவதாகவும், இதனால், ஜீரணமாகாத உணவுத் துகள்கள் மற்றும் நச்சு பொருட்கள் இரத்தத்தில் கலந்து, மலச்சிக்கல் மற்றும் செரிமானக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்துகின்றன என்றும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
குடலானது உடலின் இரண்டாவது மூளையாக செயல்படுகிறது. எனவே, மனநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் மன தெளிவுக்கு குடல் ஆரோக்கியம் இன்றியமையாதது. இந்த பிரச்னைக்குத் தீர்வாக, தினமும் 25 கிராம் நார்ச்சத்தை உணவில் எடுத்துக்கொள்வது அவசியம் என்றும், குடல் நலனை பேணுவது மன ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியம் என்றும் அனைவருக்கும் வலியுறுத்தப்படுகிறது.
 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கண்ணில் ரத்தக் கசிவு: நீரிழிவு, இரத்த அழுத்தம் காரணமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos