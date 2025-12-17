முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டில்களை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தலாமா? என்ன ஆபத்து?

Advertiesment
தண்ணீர் பாட்டில்

Mahendran

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (19:00 IST)
நாம் குடிக்கும் தண்ணீரின் தூய்மைக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை, அதை சேமிக்கும் பாட்டில்களுக்கும் கொடுப்பது அவசியம். தண்ணீர் பாட்டில்களை முறையாக சுத்தம் செய்யாவிட்டால், அவை பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகளின் புகலிடமாக மாறி வயிற்று வலி, தொண்டை தொற்று, ஆஸ்துமா போன்ற உடல்நல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.
 
ஒவ்வொரு நாளும் வெதுவெதுப்பான சோப்பு நீரை கொண்டு பாட்டிலை கழுவ வேண்டும். வாய் வைத்து பருகுபவர்கள் பாட்டிலின் மூடி மற்றும் விளிம்பு பகுதியை அதிக கவனத்துடன் சுத்தப்படுத்த வேண்டும்.
 
வாரத்திற்கு ஒருமுறை பேக்கிங் சோடா அல்லது வினிகர் கரைசலை பயன்படுத்தி பாட்டிலின் உட்புறத்தை ஆழமாக சுத்தம் செய்வது கிருமிகளை முழுமையாக நீக்கும்.
 
சர்க்கரை கலந்த பழச்சாறுகள் அல்லது பால் பானங்களை பயன்படுத்திய பின் பாட்டிலை உடனே கழுவ வேண்டும். முதல் நாள் நிரப்பிய தண்ணீரை அடுத்த நாள் குடிக்கக் கூடாது.
 
முக்கியமாக, ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். பாட்டிலின் உட்புறம் பழுப்பு அல்லது பச்சை நிற அழுக்குகள் படிந்திருந்தாலோ அல்லது துர்நாற்றம் வீசினாலோ அந்த பாட்டிலை உடனடியாக மாற்றுவது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

உடலில் உள்ள தேவையற்ற முடியை நீக்க எளிய இயற்கை வழி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos