திரையரங்குகளில் வாங்கும் பாப்கார்ன் சாப்பிட்டால் இவ்வளவு பிரச்சனையா?

திரையரங்குகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு இடங்களின் விருப்பமான சிற்றுண்டியாக விளங்கும் பாப்கார்ன் உண்மையில் ஆரோக்கியமானதா அல்லது தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியதா என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் உள்ளது.
பாப்கார்ன் என்பது ஒரு முழு தானியம். இதில் அதிகப்படியான நார்ச்சத்தும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகளும் நிறைந்துள்ளன. எண்ணெய் அல்லது வெண்ணெய் சேர்க்காமல், வெறும் காற்றில் வறுக்கப்பட்ட பாப்கார்ன் , உடல் எடையை குறைக்க விரும்புவோருக்கு ஒரு சிறந்த சிற்றுண்டியாகும். இது செரிமானத்திற்கு உதவுவதோடு, இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது.
இருப்பினும், நாம் திரையரங்குகளில் வாங்கும் பாப்கார்ன்களில் அதிகப்படியான வெண்ணெய், உப்பு, சர்க்கரை மற்றும் சுவையூட்டிகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. இவை உடலில் கெட்ட கொழுப்பையும், இரத்த அழுத்தத்தையும் அதிகரிக்கச் செய்யும்.
மேலும், மைக்ரோவேவ் பாப்கார்ன் பாக்கெட்டுகளில் உள்ள சில வேதிப்பொருட்கள் நுரையீரலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வீட்டில் குறைந்த அளவு உப்பு மற்றும் எண்ணெய் சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் பாப்கார்ன் உடலுக்கு நன்மையே பயக்கும். கடைகளில் விற்கப்படும் 'ப்ளேவர்' சேர்க்கப்பட்ட பாப்கார்ன்களை தவிர்ப்பது நல்லது.