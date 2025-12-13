முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






முள்ளங்கி கீரையை சாப்பிடுவதால் உடலுக்கு ஏற்படும் பலன்கள்..!

Advertiesment
முள்ளங்கி கீரை

Mahendran

, சனி, 13 டிசம்பர் 2025 (18:00 IST)
முள்ளங்கி சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகளை போலவே, அதன் கீரையிலும் ஏராளமான ஊட்டச்சத்துக்கள் நிரம்பியுள்ளன. இந்த கீரையை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்கு பல அரிய பலன்களை அளிக்கிறது.
 
முள்ளங்கி கீரையில் வைட்டமின் சி, ஏ, கே மற்றும் ஃபோலேட் போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. இதில் இரும்புச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால், இரத்த சோகை உள்ளவர்கள் இந்த கீரையை சாப்பிடுவது இரத்த சிவப்பணுக்கள் உற்பத்தியை அதிகரித்து, உடல் பலவீனத்தை நீக்க உதவுகிறது.
 
மேலும், இதில் உள்ள அதிகப்படியான நார்ச்சத்து செரிமான மண்டலத்தை சீராக்குகிறது. இது மலச்சிக்கலை தடுப்பதுடன், குடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது. முள்ளங்கி கீரை இயற்கையான சிறுநீர் பெருக்கியாக செயல்படுவதால், இது உடலில் உள்ள நச்சுகள் மற்றும் அதிகப்படியான உப்பை கழுவி வெளியேற்றவும், சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது. 
 
தொடர்ந்து முள்ளங்கிக் கீரையை உணவில் சேர்ப்பது ஒட்டுமொத்த நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியையும் அதிகரிக்க உதவுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பூசணிப்பழம் உணவில் சேர்ப்பதால் என்னென்ன நன்மைகள்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos