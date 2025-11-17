முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முட்டையின் வெள்ளைக்கருவில் இருக்கும் வைட்டமின்கள் என்னென்ன?

Egg White

Mahendran

திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (18:38 IST)
முட்டையின் வெள்ளைக் கரு , அதன் மஞ்சள் கருவை விட குறைவான கலோரிகளையும் கொழுப்பையும் கொண்டிருந்தாலும், உயர்தரமான புரதச்சத்துக்காகவும் வைட்டமின்களுக்காகவும் பெரிதும் மதிக்கப்படுகிறது.
 
முக்கியமாக, வெள்ளை கருவில் ஆரோக்கியத்துக்கு தேவையான அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளன:
 
ரைபோஃப்ளேவின் (வைட்டமின் B2): இது உணவு ஆற்றலாக மாற்றப்படுவதில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. மேலும், செல் செயல்பாடுகள் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.
 
நியாசின் (வைட்டமின் B3): இந்த வைட்டமின் நரம்பு மண்டலத்தின் ஆரோக்கியம் மற்றும் செரிமான மண்டலச் செயல்பாடுகளுக்கு உதவுகிறது.
 
பான்டோதெனிக் அமிலம் (வைட்டமின் B5): இது ஹார்மோன் உற்பத்தியிலும் வளர்சிதை மாற்றத்திலும் (Metabolism) முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
 
பிரிடாக்சின் (வைட்டமின் B6): மூளையின் ஆரோக்கியம் மற்றும் இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாக்கத்துக்கு உதவுகிறது.
 
ஃபோலேட் (வைட்டமின் B9): செல் பிரிவு மற்றும் புதிய செல்கள் உருவாக்கத்துக்கு இது அவசியம்.
 
கோலின் (Choline): இது ஒரு பி-வைட்டமின் போன்ற சத்து ஆகும். மூளையின் வளர்ச்சி, நினைவாற்றல் மற்றும் கல்லீரல் செயல்பாடுகளுக்கு இது மிகவும் முக்கியமானது.
 
வெள்ளைக்கருவில் கொழுப்பு மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் இல்லாததால், இது எடை மேலாண்மை மற்றும் தசை உருவாக்கத்தை விரும்புவோருக்கு ஓர் ஆரோக்கியமான உணவாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

