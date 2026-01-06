முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பெண்களின் அந்தரங்க உறுப்புகளில் அரிப்பு ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

பெண்கள் ஆரோக்கியம்

Mahendran

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (19:00 IST)
பெண்களின் அந்தரங்க உறுப்புகளில் அரிப்பு ஏற்படுவது ஒரு பொதுவான பாதிப்பாக இருந்தாலும், அதை அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது. பொதுவாக பூஞ்சை தொற்று , பாக்டீரியா தொற்று அல்லது சோப்பு மற்றும் வாசனை திரவியங்களால் ஏற்படும் ஒவ்வாமை காரணமாக இந்த அரிப்பு ஏற்படலாம்.
 
அந்தரங்க பகுதியை எப்போதும் உலர்ந்த நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். குளித்த பிறகு மென்மையான துணியால் ஈரத்தை துடைப்பது அவசியம்.
 
காற்றோட்டமான பருத்தி உள்ளாடைகளையே அணிய வேண்டும். மிகவும் இறுக்கமான ஆடைகளை தவிர்க்க வேண்டும்.
 
அப்பகுதியில் வாசனை சோப்புகள், பெர்ஃப்யூம் அல்லது ரசாயனங்கள் கலந்த திரவங்களை பயன்படுத்துவது அரிப்பை அதிகப்படுத்தும். வெறும் மிதமான சுடுநீரே போதுமானது.
 
தயிர் போன்ற புரோபயாடிக் உணவுகளைச் சேர்த்துக் கொள்வது நல்ல பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும்.
 
அரிப்புடன் சேர்த்து துர்நாற்றம், நிறம் மாறிய திரவம் வெளியேறுதல் அல்லது எரிச்சல் இருந்தால், சுய மருத்துவம் செய்யாமல் உடனடியாக ஒரு பெண் மருத்துவரை அணுகுவது சிறந்தது.
 
Edited by Mahendran

