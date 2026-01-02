முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முட்டையின் வெள்ளைக்கரு மற்றும் மஞ்சள் கரு.. எது சிறந்தது?

முட்டை ஊட்டச்சத்து

Mahendran

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (19:00 IST)
முட்டையின் வெள்ளைக்கரு மற்றும் மஞ்சள் கரு ஆகிய இரண்டும் வெவ்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகின்றன. 
 
வெள்ளைக்கருவில் 90% நீர் மற்றும் 10% புரதம் உள்ளது. இதில் கொழுப்பு மற்றும் வைட்டமின்கள் ஏ, டி, இ, கே ஆகியவை இல்லை, ஆனால் சோடியம் அதிகமாகவும் கலோரிகள் குறைவாகவும் உள்ளன. உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கும், தசை வளர்ச்சியை மட்டும் எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கும் வெள்ளைக்கரு ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
 
மறுபுறம், மஞ்சள் கரு ஊட்டச்சத்துக்களின் சுரங்கமாகத் திகழ்கிறது. இதில் 17% புரதம், ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் மற்றும் முக்கியமான வைட்டமின்களான ஏ, டி, இ, கே, பி12 போன்றவை நிறைந்துள்ளன. மேலும் இரும்பு மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற தாதுக்களையும், சுமார் 50 கலோரிகளையும் இது கொண்டுள்ளது. மூளை வளர்ச்சி, கண் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த உடல் வலிமைக்கு மஞ்சள் கரு மிகவும் அவசியம்.
 
ஒரு முழுமையான மற்றும் சமச்சீரான ஊட்டச்சத்தை பெற விரும்புபவர்கள் முட்டையை முழுமையாக உண்பதே சிறந்தது. இருப்பினும்,  மருத்துவர் ஆலோசனையுடன் வெள்ளைக்கருவை மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
 
