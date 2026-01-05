நெற்றியில் சுருக்கங்கள் இருக்கிறதா? எப்படி மறைய வைப்பது?

நெற்றியில் சுருக்கங்கள் மற்றும் மெல்லிய கோடுகள் தோன்றுவது முதுமையின் முதல் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது. சருமத்தில் உள்ள கொலாஜன் மற்றும் எலாஸ்டின் புரதங்கள் குறைவதால் நெகிழ்ச்சித்தன்மை இழக்கப்பட்டு, இந்த மடிப்புகள் உருவாகின்றன. அதிகப்படியான கோபம், மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை மற்றும் சூரிய ஒளியின் தாக்கம் ஆகியவை இளவயதிலேயே சுருக்கங்களை வரவழைக்கின்றன.
இதை தடுக்க எளிய வீட்டு வைத்தியங்கள் பெரும் பலன் அளிக்கின்றன. விளக்கெண்ணெய் கொண்டு மேல்நோக்கி மசாஜ் செய்வது சருமத்தின் நெகிழ்ச்சியை மீட்கும்.
கற்றாழை ஜெல் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் சருமத்திற்கு தேவையான ஆழமான ஈரப்பதத்தை வழங்கி, சுருக்கங்கள் பரவாமல் தடுக்கின்றன. முட்டை வெள்ளைக்கருவை வாரத்திற்கு இருமுறை தடவி வருவதன் மூலம் சருமத்தை இறுக செய்யலாம்.
வெள்ளரிக்காய் சாறு மற்றும் தேன்-எலுமிச்சை கலவையும் சிறந்த பலன் தரும். இருப்பினும், எலுமிச்சை பயன்படுத்திய பிறகு நேரடியாக வெயிலில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
முறையான தூக்கம், அதிகத் தண்ணீர் குடித்தல் மற்றும் இயற்கை பராமரிப்பு மூலம் நெற்றிச் சுருக்கங்களைத் தள்ளிப்போட்டு, இளமையான தோற்றத்தைத் தக்கவைக்க முடியும்.