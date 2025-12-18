10ல் 1 குழந்தைக்கு உடல் பருமன் பிரச்சனை ஏற்படுகிறதா? தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

முன்பெல்லாம் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு என்பது குழந்தைகளின் முக்கிய ஆரோக்கிய பிரச்சினையாக இருந்தது. ஆனால், இன்று உலகம் முழுவதும் உடல் பருமன் கொண்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அபாயகரமாக அதிகரித்து வருகிறது.
யுனிசெஃப் அறிக்கையின்படி, 2000-ம் ஆண்டில் வெறும் 3 சதவீதமாக இருந்த இந்த பாதிப்பு, தற்போது 10-ல் ஒரு குழந்தைக்கு என்ற அளவில் உயர்ந்துள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணம் நமது உணவு முறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களே.
காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் சிறுதானியங்களுக்கு பதிலாக, சர்க்கரை, கொழுப்பு மற்றும் உப்பு அதிகம் நிறைந்த பதப்படுத்தப்பட்ட துரித உணவுகளை குழந்தைகள் அதிகம் உட்கொள்கின்றனர்.
இத்தகைய உணவுகள் குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை வழங்காமல், தேவையற்ற கலோரிக்களை மட்டும் சேர்த்து உடல் எடையை அதிகரிக்க செய்கின்றன. இது எதிர்காலத்தில் டைப்-2 நீரிழிவு, இதய நோய்கள் மற்றும் மனநல பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
இந்த நிலையை மாற்ற, பள்ளிகள் மற்றும் வீடுகளில் சத்தான பாரம்பரிய உணவுகளை குழந்தைகளுக்கு பழக்கப்படுத்த வேண்டும். துரித உணவுகளின் விளம்பரங்களை கட்டுப்படுத்துவதும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை ஊக்குவிப்பதும் மட்டுமே வருங்கால தலைமுறையை நோய்களில் இருந்து காக்கும்.