ஏன் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஆரோக்கியத் திட்டமிடல் அவசியமாகிறது?..

health
BY: webdunia
Publish Date: Thu, 07 May 2026 (17:46 IST) Updated Date: Thu, 07 May 2026 (18:33 IST)
ஒரு சாதாரண நாளைப் போலவே அது தொடங்குகிறது. குழந்தைக்கு திடீரென காய்ச்சல் வரும், வீட்டிலுள்ள மூத்தவருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்படும், அல்லது எதிர்பாராத விபத்து காரணமாக உடனடி மருத்துவமனை பயணம் தேவைப்படும். அந்த நேரங்களில் குடும்பங்கள் உடல் நலக் கவலை மட்டுமல்லாமல், சிகிச்சை, மருத்துவமனை, செலவுகள் போன்ற முக்கிய முடிவுகளையும் உடனே எடுக்க வேண்டியிருக்கும். இன்றைய சூழலில் மருத்துவம் என்பது உடல்நலத்தையே மட்டும் பாதிக்காது, குடும்பத்தின் நிதிநிலையையும் நேரடியாக பாதிக்கிறது.

இதுவே இப்போது மாற்றமடைந்து வருகிறது. நோய் வந்தபின் சிகிச்சையைப் பற்றி மட்டும் சிந்திப்பது போதாது என்பதை குடும்பங்கள் உணரத் தொடங்கியுள்ளன. ஆரோக்கியச் செலவுகள், சிகிச்சை அணுகல், நீண்டகால நலன் ஆகியவற்றுக்காக முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது அவசியமாகியுள்ளது. ஆரோக்கியத் திட்டமிடல் இன்று குடும்ப நலத்தையும் நிதி பாதுகாப்பையும் காக்கும் முக்கிய அம்சமாக மாறியுள்ளது.

உயர்ந்து வரும் மருத்துவச் செலவுகள் சாதாரண குடும்பங்களையும் பாதிக்கின்றன:

மருத்துவச் செலவுகள் கடந்த சில ஆண்டுகளில் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன. இது பெரிய சிகிச்சைகள் மட்டுமல்லாமல், தினசரி மருத்துவ தேவைகளிலும் பிரதிபலிக்கிறது.

பொதுவாக ஏற்படும் செலவுகள்:

●    மருத்துவர் ஆலோசனை கட்டணம்
●    பரிசோதனைகள் மற்றும் ஸ்கிரீனிங் செலவுகள்
●    மருந்து செலவுகள்
●    தொடர்ச்சியான சிகிச்சை மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் வருகைகள்

இவை ஒவ்வொன்றாக சிறியதாகத் தோன்றினாலும், சேர்ந்து பார்த்தால் குடும்பச் செலவுகளை பெரிதும் பாதிக்கும்.

திடீர் மருத்துவ அவசரங்கள் குடும்ப சேமிப்புகளை பாதிக்கக்கூடும்:

மருத்துவ அவசரங்கள் எப்போது வரும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் அவை பெரும்பாலும் பெரிய செலவுகளுடன் வரும்.
அந்த நேரங்களில் குடும்பங்கள்:

●    எதிர்காலத் தேவைகளுக்காக சேமித்த பணத்தை பயன்படுத்த வேண்டி வரும்
●    கடன் எடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்
●    முதலீடுகளை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டி வரும்
●    சிகிச்சையை தள்ளிப்போட வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம்

இங்கு சுகாதார காப்பீடு மிக முக்கியமானபாதுகாப்பாகசெயல்படுகிறது. சரியானதிட்டத்தைதேர்வுசெய்தால், பெரியசெலவுகளைசமாளிக்கஉதவுகிறது.

உடல்நலப் பிரச்சினைகள் தினசரி வருமானத்தையும் பாதிக்கும்

உடல்நலப் பிரச்சினைகள் செலவுகளை மட்டுமல்லாமல், வருமானத்தையும் பாதிக்கின்றன.

இது நிகழும் சூழல்கள்:

●    குடும்பத்தின் முதன்மை வருமானம் ஈட்டும் நபர் வேலை செய்ய முடியாத நிலை
●    சுயதொழில் செய்பவர்கள் வருமானத்தை இழக்கும் நிலை
●    மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்கள் பராமரிப்புக்காக வேலைவிடுப்பு எடுப்பது
●    உற்பத்தித்திறன் குறைதல்

இதனால் இரட்டை சுமை ஏற்படும், செலவு அதிகரிக்கும், வருமானம் குறையும்.

குடும்பங்கள் ஆரோக்கியத் திட்டமிடலின் முக்கியத்துவத்தை தாமதமாகவே உணருகின்றன

பல குடும்பங்கள் பெரிய மருத்துவச் சிக்கலை சந்தித்த பிறகே ஆரோக்கியத் திட்டமிடலின் அவசியத்தை உணருகின்றன.

மேலும், இது வயதானவர்களுக்கு மட்டுமே தேவையானது என்ற தவறான எண்ணமும் உள்ளது.

●    இளம் வயதினரிடையே வாழ்க்கை முறையால் வரும் நோய்கள் அதிகரித்து வருகின்றன
●    மன அழுத்தம் மற்றும் வேலைச்சுமை உயர்ந்து வருகிறது
●    எதிர்பாராத விபத்துகள் எந்த வயதிலும் நடக்கலாம்

ஆரோக்கியத் திட்டமிடல் என்பது மூத்தவர்களுக்கு மட்டும் அல்ல.. அனைவருக்கும் அவசியமானது.

நிதி தயார்நிலை குடும்ப பாதுகாப்பின் ஒரு பகுதியாக மாறுகிறது:

ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத் திட்டம் என்பது மருத்துவ அவசரநிதி:

சரியான சுகாதார காப்பீடு தேர்வு மற்றும் குடும்பத்தின் தேவைகளை கருத்தில்கொண்டு திட்டமிடுதல் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதாக இருக்கவேண்டும். இந்தசூழலில்,குடும்ப சுகாதார காப்பீடு போன்ற திட்டங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே பாதுகாப்பை வழங்குவதுடன், மருத்துவச் செலவுகளை ஒருங்கிணைத்து சமாளிக்க உதவுகின்றன.

ஆரோக்கியத் திட்டமிடல் குடும்பங்களுக்கு எதிர்பாராத நிலைகளை சமாளிக்க உதவுகிறது.

மருத்துவ பிரச்சினைகளை முழுமையாகத் தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் அவற்றை சமாளிக்கும் திறனை மேம்படுத்த முடியும்.

ஆரோக்கியத் திட்டமிடல் மூலம்:

●    அவசர நேரங்களில் விரைவான முடிவுகள் எடுக்க முடியும்
●    நிதி பதட்டம் குறையும்
●    சிகிச்சையில் கவனம் செலுத்த முடியும்
●    குடும்பத்தின் எதிர்காலம் பாதுகாப்பாகும்

இன்றைய உலகில், ஆரோக்கியத் திட்டமிடல் என்பது விருப்பமல்ல, அவசியம். இது குடும்ப நலத்தையும் நிதி நிலைத்தன்மையையும் உறுதி செய்யும் முக்கியமான படியாகும்.



