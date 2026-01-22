முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ரயில்வே துறையில் 22 ஆயிரம் பணியிடங்கள்!.. எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் தெரியுமா?...

Mahendran

, வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (13:17 IST)
இந்திய ரயில்வேயில் 22 ஆயிரம் பணிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குரூப் டி பணியிடங்களில் இந்த வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்படவிருக்கிறது. இதற்கு தகுதியானவர்கள் வருகிற பிப்ரவரி 20ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

தகுதி:  10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் NCVD-யால் வழங்கப்படும் தேசிய தொழில் பழகுனர் பயிற்சி முடித்து சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 2026 ஜனவரி 1ம் தேதியின் படி 18 முதல் 33 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். அதே நேரம் அரசு விதிகளின்படி வயது வரம்பில் தளர்வும்ன் கொடுக்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை:  கணினி வழித் தேர்வு, உடல் தகுதி தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

கட்டணம்:  SC,ST,  பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் திருநங்கை ஆகிய பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் ரூ.250, மற்ற பிரிவினர் 500 செலுத்தி ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

https://www.rrbchennai.gov.in மற்றும் https://www.rrbchennai.gov.in ஆகிய இணையதளங்களில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

கடைசிநாள்: 20.2.2026ம் தேதி இரவு 11.59 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

