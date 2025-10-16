முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டெல்லி கேப்பிடல்ஸில் இருந்து விலகுகிறாரா கே எல் ராகுல்?... ட்ரேட் செய்ய ஆர்வம் காட்டும் அணி!

Advertiesment
கே எல் ராகுல்

vinoth

, வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025 (06:50 IST)
ஐபிஎல் தொடர் மிகச்சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் வீரர்களில் ஒருவர் கே எல் ராகுல். இந்தியா சார்பாக விளையாடும் வீரர்களில் அதிக சராசரி வைத்திருக்கும் வீரராக கே எல் ராகுல் உள்ளார். இதுவரை அவர் பெங்களூரு, பஞ்சாப், லக்னோ மற்றும் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்காக விளையாடியுள்ளார்.

இதில் பஞ்சாப் மற்றும் லக்னோ அணிகளுக்குக் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டுள்ளார். ஆனால் கடந்த ஆண்டு டெல்லி அணிக்குக் கேப்டனாகும் பொறுப்பை நிராகரித்தார். இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு அவரை டெல்லி அணித் தக்கவைக்கப் போவதில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மினி ஏலத்தில் அவரை விடுவிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் கே கே ஆர் அணி அவரை ட்ரேட் செய்ய விரும்புவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 2024 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் இரண்டாவது முறையகக் கோப்பை வென்றது. ஆனால் கடந்த சீசனில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை ஏலத்தில் விட்டது. இதையடுத்து அஜிங்க்யே ரஹானே கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால் இந்த ஆண்டு சீசனில் மிக மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அந்த அணி ப்ளே ஆஃப் செல்லும் வாய்ப்பை இழந்தது. அதனால் கேப்டன் பொறுப்புக்குக் கே எல் ராகுலை வாங்க முடிவு செய்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

14 வயதில் துணை கேப்டன் பதவியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி.. ரஞ்சி டிராபியில் 280 ஸ்ட்ரைக் ரேட்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos